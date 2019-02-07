Emet Belediyesi Çanta Dağıttı
2 saat önce
Kütahya'nın Emet Belediyesi, poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.
Kütahya
'nın Emet Belediyesi
, poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Mustafa Koca
, vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği çantaları ilçe pazarında kurulan stantta halka dağıttı.
Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, 1 Ocak'tan itibaren poşetlerin ücretli hale getirilmesi ve gün geçtikçe artan çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla belediye bez çanta hediye edildiğini, önümüzdeki günlerde de dağıtımların devam edeceğini ifade etti.
Başkan Koca, "Temiz bir çevre ve gelecek için çevreye olan duyarlılığımızı bu konuda da göstererek, farkındalık oluşturmak istedik. Plastiğin ve poşetin kullanımının doğaya verdiği zararı uzmanlar açıklıyor. Biz de Emet Belediyesi olarak poşet kullanımını azaltmak ve çevreci bilinçle hareketle, yaptırdığımız bez çantaları halkımıza dağıtıyoruz.. Halkımız yoğun bir ilgi ve katılım gerçekleştirdiler. Vatandaşlarımız alışverişlerini bundan sonra bez çantalarını kullanarak yapacaklar. Sıfır atık kampanyalarına desteğimiz sonuna kadar devam edecek" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:24 Kaynak: İHA
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