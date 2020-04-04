Emet Belediyesi çiçek serası kuruyor - Son Dakika

Kütahya'nın Emet Belediyesi, yeşil alanların düzenlenmesinde kullanılmak üzere çiçek serası kuruyor.



Mevcut alanda belediye tarafından çiçek ve ağaç fidesi üretimi planlandığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Belediyemize ait 565 metrekare alan içerisine sera kurmak için çalışmalarımız başladı. Kuracağımız serada öncelikle belediyemizin ihtiyacı çiçek ve ağaç fidesi üretimi gerçekleştireceğiz. Amacımız kuracağımız serada, kendi çiçeklerimizi üreterek, ilçemizin her alanını çiçeklerle donatmak. Ağaç fidelerimizlede geleceğe yeşil bir Emet bırakmak için dikimler gerçekleştireceğiz. İlçemize hayırlı olsun "dedi. - KÜTAHYA