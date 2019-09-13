Son Dakika Haberleri: Emet Belediyesi ilçedeki tüm camilerde aşure dağıttı
Son Dakika Yaşam Haber

Emet Belediyesi ilçedeki tüm camilerde aşure dağıttı

2 saat önce

Kütahya'nın Emet İlçe Belediyesi tarafından merkezde bulunan 18 camide, Cuma namazı sonrası halka 6 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Emet Belediyesi ilçedeki tüm camilerde aşure dağıttı, System.String[]

Kütahya'nın Emet İlçe Belediyesi tarafından merkezde bulunan 18 camide, Cuma namazı sonrası halka 6 bin kişilik aşure dağıtıldı.


Emet Belediye ekiplerince hastane, jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'nde, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ise Çarşı Caminde halka aşure dağıttı. Muharrem ayında aşure dağıtımının Emet ilçesinde geleneksel bir hale geldiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan "Toplumumuzun her kesiminden insanımızı bir araya getiren bayrak ve millet sevgimizi sembolize eden aşure ikramımızı gerçekleştirdik. Mübarek bir ayın içerisindeyiz. Hicri takvime göre yılın ilk ayının onuncu günü aşure günü. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Her daim nasıl bütün acılara göğüs geriyorsak, mutlu günlerimizde de birlikte olmayı bilmeliyiz. Dağıtımdaki amacımız farklı nimetlerin aşurede bir araya gelerek eşsiz bir lezzete dönüştüğü gibi, halkımızın da herkesim ile birlik ve beraberlik içinde ülke sevdamızda bir araya geldiğimizi göstermektir" dedi. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşlerine not bırakıp, PUBG oyununda tanıştıkları kişi ile kaçan kız kardeşler: Pişmanız, kandırıldık
Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız Tohumunun nereden geldiği bilinmeyen güreş karpuzu, 6 ay bozulmuyor Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:40:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emet Belediyesi ilçedeki tüm camilerde aşure dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]