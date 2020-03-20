Emet Belediyesi Korona virüs nedeniyle kira alacaklarını 3 ay erteledi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Emet Belediyesi Korona virüs nedeniyle kira alacaklarını 3 ay erteledi - Son Dakika

Emet Belediyesi Korona virüs nedeniyle kira alacaklarını 3 ay erteledi

6 saat önce

Kütahya'nın Emet Belediyesi, Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında kiracılarının, kira bedellerini 3 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.

Emet Belediyesi Korona virüs nedeniyle kira alacaklarını 3 ay erteledi, System.String[]

Kütahya'nın Emet Belediyesi, Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında kiracılarının, kira bedellerini 3 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.


Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında toplanan Belediye Encümeni, Korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılardan kiracı esnaflarının mağdur olmaması adına bir dizi karar aldı. Alınan kararla nisan, mayıs, haziran ayına ait kira bedellleri temmuz, ağustos ve eylül aylarında alınacak.


Toplantı sonrası bir açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Ülkemizin hassas dönemlerden geçtiği bu günlerde belediye dükkanlarında hizmet veren esnafların mağdur olmamaları için karar aldık. Hükümetimiz tüm birimleir ile etkin ve örnek bir mücadele örneği gösteriyor. Bulaşıcı hastalıklardan vatandaşlarımızın korunması adına yoğun tedbirler alınıyor.Korona Virüsle mücadele tüm birimlerimizle dezenfekte çalışmaları,halkı bilgilendirme tanıtımları yaparken, bugünde belediye kiracısı esnaflarımız için bu kararı aldık. Belediyemizin kiracılarının 3 aylık kiralarını öteleyerek destek vermeye çalışıyoruz. Temennimiz ve dualarımız bu yaşanan krizin en kısa sürede aşılmasıdır" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:34 Kaynak: İHA

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