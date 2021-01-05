Emet Belediyesi'nden kiracılarına yüzde 65 indirim - Son Dakika

Emet Belediyesi'nden kiracılarına yüzde 65 indirim

05.01.2021 10:57
Emet Belediyesi'nden kiracılarına yüzde 65 indirim, System.String[]

Emet Belediye Meclisi, 2021 yılı ilk meclis toplantısında, pandemi sürecinde kiracısı olan esnaflar için önemli kararlar aldı.

Emet Belediye Meclisi, 2021 yılı ilk meclis toplantısında, pandemi sürecinde kiracısı olan esnaflar için önemli kararlar aldı.

2021 yılı ilk meclis toplantısını gerçekleştiren Emet Belediye Meclisi, pandemi sürecinde kiracısı olan esnaflarda 3 ay süre ile yüzde 65 kira indirimi, salgın süreci ile genelge ile işyeri kapatılan kiracılarından ise 3 ay süre ile kira almama kararını oy birliğiyle mecliste onayladı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde devletimizin ve hükümetimizin salgınla mücadelesi etkin bir şekilde devam ederken, ekonomik anlamda vatandaşlarımız ve esnaflarımıza destekleri sürüyor. Bu kapsamda daha öncede belediyemiz tarafından, salgın dolayısıyla işyerini kapatan esnaflarımızdan kira alınmamış, diğer kiracılarımızda kira indirimine gitmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi ile mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler ve destekleri açıklamalarında, salgın süreci devam ettiğinden esnaflarımıza maddi yardım ve kira desteği çalışmaları var. Bizler de Emet belediyesi olarak kiracımız olan esnaflarımızla ilgili bir dizi çalışmalarda bulunduk. Bu kapsamda 15 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan genelge doğrultusunda, işyeri kapatılan kiracılarımızdan 3 ay kira almayacağız. Diğer kiracı esnaflarımızın kira bedellerinde ise 3 ay süre ile yüzde 65 indirim uygulayacağız" dedi. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi'nden kiracılarına yüzde 65 indirim

Hüseyin Doğan, Emet, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Emet Belediyesi'nden kiracılarına yüzde 65 indirim - Son Dakika


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