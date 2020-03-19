Emet Belediyesi'nden Korana virüs seferbeliği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Emet Belediyesi'nden Korana virüs seferbeliği - Son Dakika

Emet Belediyesi'nden Korana virüs seferbeliği

22 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde cadde ve sokaklarda, kamu alanlarında park ve bahçelerde, camilerde, benzinliklerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda belediye tarafından oluşturulan özel ekiplerce, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili...

Emet Belediyesi'nden Korana virüs seferbeliği, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde cadde ve sokaklarda, kamu alanlarında park ve bahçelerde, camilerde, benzinliklerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda belediye tarafından oluşturulan özel ekiplerce, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili önlemler arttırıldı.


Emet Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Korona virüs (COVID-19) hastalığına karşı halk sağlığını ön planda tutarak detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Belediye Hizmet Binası, İlçe Halk Kütüphanesi, düğün ve toplantı salonları, otobüs ve otobüs duraklarında, tuvaletler ve Belediye Makine İkmal Tesislerinde bulunan iş makinaları, servis aracı, cenaze aracı ve binek araçlarda, geri dönüşüm sepetleri, benzinlikler, evsel atık ve kül çöp konteynerları detaylı ilaçlama ve kireçleme, virüs kaynaklı salgın hastalıkları önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışması hızlı bir şekilde devam etmektedir. Özellikle hastanelerin dezenfektesinde kullanılan ilaç insanlara, canlılara, çiçek, ağaç ve bitkilere zararı yoktur. Yaklaşık 10 dakikada tüm mikropları öldürüp 48 saat süre ile dışarıdan gelen her türlü mikrobu yok etme özelliğine sahiptir. Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımız düzenli olarak devam edecektir. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet alabilmesi için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız ara vermeden devam edecek" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:49 Kaynak: İHA

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