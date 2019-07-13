Son Dakika Haberleri: Emet Cevizdere Şehitliği'nde temizlik çalışmaları tamamlandı
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Emet Cevizdere Şehitliği'nde temizlik çalışmaları tamamlandı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesi Cevizdere şehitliğinde Emet Belediyesi tarafından bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Emet Cevizdere Şehitliği'nde temizlik çalışmaları tamamlandı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesi Cevizdere şehitliğinde Emet Belediyesi tarafından bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

5 Temmuz şehitleri anma,demokrasi ve milli birlik günü programları çerçevesinde Cevizdere şehitliğinde düzenlenecek olan çelenk töreni, ve Şehit mezarlıklarında okunacak Kur'an tilaveti için Emet Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce biri dizi çalışma yapıldı.

Şehitlikte genel temizlik ve ot temizleme çalışmaları yanı sıra,sembolik şehitlik mezarları etrafında da düzenleme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Şehitlik gün boyu sürecek ziyaretler için hazır hale getirildi. - KÜTAHYA
Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
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