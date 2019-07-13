Emet Cevizdere Şehitliği'nde temizlik çalışmaları tamamlandı
1 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesi Cevizdere şehitliğinde Emet Belediyesi tarafından bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
'nın Emet
ilçesi Cevizdere şehitliğinde Emet Belediyesi
tarafından bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.
5 Temmuz şehitleri anma,demokrasi ve milli birlik günü programları çerçevesinde Cevizdere şehitliğinde düzenlenecek olan çelenk töreni, ve Şehit mezarlıklarında okunacak Kur'an tilaveti için Emet Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce biri dizi çalışma yapıldı.
Şehitlikte genel temizlik ve ot temizleme çalışmaları yanı sıra,sembolik şehitlik mezarları etrafında da düzenleme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Şehitlik gün boyu sürecek ziyaretler için hazır hale getirildi. - KÜTAHYA
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