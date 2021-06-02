Emet'e 145 milyon liralık alt yapı çalışması yapılacak - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılacak yatırımlarla içme suyu ihtiyacının giderileceği ve alt yapı hizmetlerinin de modernize hale getirileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılanması ve alt yapı hizmetlerinin modernize edilerek daha iyi hale getirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaklaşık maliyeti 145 milyon lira olan projelerin yapımının ihale sürecine geldiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"İçme suyu konvansiyonel tip paket arıtma tesisi, isale hattı, enerji nakli 35 milyon 500 bin liraya mal olacak. Kanalizasyon, yağmur kanalları ve içme suyu şebeke inşaatları ise 76 milyon liraya mal olacak. 11 milyona mal olacak olan atık su arıtma tesisleri projeleri de tamamlanarak ihale aşamasına getirildi. Yıllardır ihmal edilmiş altyapı modernleştirilirken buna bağlı, tüm üst yapıda değiştirilerek ilçemizde asırlık bir değişim başlayacak."

Doğan, ilçede yapılması planlanan İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Projesi'nin de İller Bankası tarafından onaylandığını sözlerine ekledi.