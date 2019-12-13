Emet Gençlerbirliğispor Kulübü'nden transfer atağı - Son Dakika
Son Dakika Spor Emet Gençlerbirliğispor Kulübü'nden transfer atağı - Son Dakika Spor

Emet Gençlerbirliğispor Kulübü'nden transfer atağı

6 saat önce

1928 yılında kurulan Emet Gençlerbirliğispor Kulübü, kısa bir süre önce sezonu açarken yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiriyor.

Emet Gençlerbirliğispor Kulübü'nden transfer atağı, System.String[]

1928 yılında kurulan Emet Gençlerbirliğispor Kulübü, kısa bir süre önce sezonu açarken yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiriyor.


Emet Gençlerbirliği Spor Kulübü, Alanyaspor alt yapısından Berkan Yayan, Gaziantep Elbeylispordan Muhammed Arslan, Mehmet Kördeve, Tavşanlı Moymulsordan Emre Kaygısız, Etiborspor'dan Hasan Duvarcı, Emetspor'dan Muhammed Değirmenci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Emet Gençlerbirliğispor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Teknik Direktör Mehmet Düz, transfer çalışmalarının devam edeceğini belirtti.


Mehmet Düz, "Her şeyden önce amacımız birlik ve beraberlik içerisinde centilmence bir lig mücadelesi geçirmek. Gençlerimizi sporun kardeşliği, dostluğu ve mücadelesinde birleştirerek 2. Amatör liginde şampiyon olarak 1. Amatör ligine yükselmek işitiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Ama hedeflere ulaşmada her aşamada disiplinli, takım oyunu ve ruhuyla her maça kazanmak için sahada mücadele edecek bir ekip kuruyoruz. Bu amaçla şuan 6 transferimizle birer yıllık sözleşme imzaladık. Kulüp başkanımız Mehmet Kürtil ile birlikte transferlere devam ederek güçlü bir takım oluşturma çalışmalarımız sürecek. Yeni transferlerimiz ilçemizi ve kulübümüze hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Gaziantep, Emet, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
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