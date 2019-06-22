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Emet Günlüce köyünde geleneksel hayır yemeği

46 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde hayır yemeği etkinliği düzenlendi.

Emet Günlüce köyünde geleneksel hayır yemeği, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde hayır yemeği etkinliği düzenlendi.

Tüm köy halkının el birliği ile düzenlediği etkinliğe çevre il ve ilçelerde yaşayan ve köyde yaşayan bine yakın Günlüce'li katıldı.

Günlüce Köyü Orta Camiinde öğle namazına müteakip mevlit okundu ve Muhtarlık Düğün Salonunu'nda yemek ikramında bulunuldu.

Hayır yemeği geleneğine büyük katkıda bulunan Hüseyin Altındal ve Ailesi, hayır yemeği geleneğinin her yıl gerçekleştirildiğini belirterek, "Günlüce köyümüzde birlik ve beraberlik her zaman diğer köylerimize örnek olmuştur. Yıllardır devam eden bu gelenekle dışarıda yaşayan gençler ve aileler senede bir günde olsa köyümüzde toplanıp birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyor. Böylece gurbette yaşayan Günlüce'li kardeşlerimizle köyde yaşayanlar arasındaki bağ hiç bir zaman kopmuyor" diye konuştu. (YD-EFE) - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
Kütahya, Emet, Günlüce, Yaşam
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