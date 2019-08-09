Son Dakika Haberleri: Emet Heyeti'nden Karayolları Bölge Müdürü'ne 'hayırlı olsun' ziyareti
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Emet Heyeti'nden Karayolları Bölge Müdürü'ne 'hayırlı olsun' ziyareti

22 dakika önce

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindeki heyet kısa bir süre önce Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Aşık'ı Bursa'da makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Emet Heyeti'nden Karayolları Bölge Müdürü'ne 'hayırlı olsun' ziyareti, System.String[]
Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindeki heyet kısa bir süre önce Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Mehmet AşıkBursa'da makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarette, Emet ilçesini çevre ilçelere bağlayan Emet- Simav, Emet- Çavdarhisar ve Emet- Tavşanlı yolu hakkında istişarelerde bulunuldu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "İlçemiz ve ilçeler arası devam eden yol çalışmaları, Emet çevre yolu çalışmaları hakkında istişarelerde bulunarak, beklentilerimizi ve taleplerimizi görevine yeni atanan Karayolları 14. bölge müdürlüğüne atanan Mehmet Aşık'a ileterek destek istedik" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, günün anısına Bölge Müdürü Mehmet Aşık'a çini vazo takdim etti. - KÜTAHYA
Hüseyin Doğan, Mehmet Aşık, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:14 Kaynak: İHA
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