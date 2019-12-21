Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı başladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı başladı - Son Dakika

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı başladı

6 saat önce

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı başladı, System.String[]

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.


Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, Komiser Yardımcısı Erdem Metin ve Polis Memuru Mehmet Arı ile birlikte işi alan firma yetkilileri nezaretinde inşaatı gezerek bilgiler aldılar.


Kaymakam Çiçek, "Emet Akpınar Mahallesi Termal Kent konutları karşısında inşaatı devam etmekte olan yeni Emniyet Müdürlüğü binasının tamamlanması ile birlikte uzun süredir eski 1 nolu sağlık ocağında geçici olarak hizmet veren Emniyet Müdürlüğü, çok daha modern ve yeterli bir çalışma ortamına kavuşacak. Yeni binanın merkeze yakın yerde bulunması nedeniyle hizmette verimlilik artacak, dolayısıyla vatandaşlarımızın da istifadesine olacak" dedi.


Zemin artı 2 kat yapılacak olan Emniyet Müdürlüğü binasının 2020 yılı ortalarında tamamlanarak, teslim edilmesinin hedeflendiği açıklandı. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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