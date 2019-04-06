Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü Tarafından Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Kütahya
'nın Emet
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve şehitler için Emet Kaynarca
Camiinde mevlit okutuldu ve ilçe merkezinde bulunan Gülten Dayıoğlu Anaokulu'nda öğrecilerle buluşuldu.
Camide okutulan Mevlit sonrası ve Anaokulu ziyaretinde Emniyet Müdürlüğü
personeli tarafından meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.
Günün anlam ve önemi hakkında açıklamalarda bulunan Emet Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama, halkımızın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda çok büyük bir özveri ile gece gündüz demeden başarılı bir şekilde 174 yıldır çalışmaktadır." dedi.
Yıldırım, "10 Nisan
polis günü, aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle, yaptığı hizmetler sonucunda, milletinin gönlünde haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır.Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Emet Emniyet Müdürlüğü olarak bütün vatandaşlarımızın yanındayız, " ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA