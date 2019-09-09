Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasına kavuşuyor

Kütahya'nın Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bir yıl içinde tamamlanarak hizmete gireceği bildirildi.



Bayındırlık İl Müdürlüğü ekiplerince 1983 yılında yaptırılan, 3 katlı İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ve lojmanlarına depreme dayanıklılık testi yapılmış ve yapılan test sonucunda, binaların depreme dayanıklı olmadığı belirlenmişti. Bunun üzerine söz konusu binalar için yıkım kararı alınarak 2016 yılında Emniyet binası yıkılırken Emet Emniyet Müdürlüğü geçici olarak Dere Mahallesi'ndeki eski sağlık ocağı binası tahsis edilmişti.



Yeni bina inşa edilmesi için Emet Akpınar Mahallesi'nde Engelsiz yaşam parkı mevkiinde Emniyet Müdürlüğü hizmet binası için alan tahsis edilirken inşaat yapım ihalesinin 2 Ekim 2019'da ihale edileceği açıklandı. Yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bin 164 metrekare de konuşlanacağı ve 360 iş gününde tamamlanacağı belirtildi. - KÜTAHYA