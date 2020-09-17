Emet İlçe Emniyet Müdürü Emre Vural görevine başladı - Son Dakika

Emet İlçe Emniyet Müdürü Vural, 17 Eylül tarihinden itibaren görevine başladı. - KÜTAHYA

Emet İlçe Emniyet Müdürü Emre Vural,1993 yılında Konya 'nın Seydişehir ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans mezunu olan Vural, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ve Altıntaş ilçesinde Emniyet Amirliği görevinde bulundu.

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