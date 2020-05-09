Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs kararları - Son Dakika

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Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs kararları
6 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplandı ve önemli kararlar aldı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplandı ve önemli kararlar aldı.
Alınan kararlara göre; Emet Etibor Maden İşletme Müdürlüğünde çalışan Hisarcık ilçesinden Emet ilçesine gelen işçiler ile Emet ilçesinden Hisarcık ilçesine giden işçilerin 9 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 7 gün süreyle izinli sayılmalarına, Emet ilçesinde olası salgın riskinin bulaşmasını önleme amacıyla Salı pazarının kurulmamasına, Emet'te sokağa çıkan tüm vatandaşların ve motorlu taşıtlarda seyehat eden kişilerin taşıtlarda birden fazla kişi olmaları halinde maske kullanma zorunluluğu getirilmesine, Emet Devlet Hastanesinde bulaşma riski yüksek bölümlerde çalışanların hastalık riski nedeniyle, 9 Mayıs 2020 tarihinden itibaren İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından belirlenen yerde konaklamalarına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir denildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:25 Kaynak: İHA
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