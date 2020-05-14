Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs kararları - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplandı ve önemli kararlar aldı.



Alınan kararlara göre; Eimaden işletmeleri Emet Bor işlerme Müdürlüğü'ne Kütahya'dan ve Tavşanlı ilçesinden gelerek çalışan tüm personelin 14 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 7 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli saylmasına, Etimaden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü'nde çalışan Hisarcık ilçesinden Emet ilçesine gelen ve Emet ilçesinden Hisarcık ilçesine giden tüm personelin izinlerinin 27 Mayıs 2020 tarihine kadar uzutamılsanı karar verildi. Ayrıca ilçemizde hastalığın bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla 19 Mayıs 2020 tarihindeki salı pazarının kurulmamasına, Emet Devlet Hastanesinde hastalığın bulaşma riski yüksek bölümlerde çalışanların hastalık riski nedeniyle 3 Mayıs 2020 tarihine kadar ilçe Hıfzssıhha Kurulu tarafından belirlenen yerde konaklamalarına oy birliği ile karar verilmiştir denildi. - KÜTAHYA