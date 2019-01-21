Emet İlçe Merkezinde Kar Temizliği
38 dakika önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe merkezinde biriken karlar belediye ekiplerince kamyonlarla temizlendi.
Kütahya
'nın Emet
ilçesinde ilçe merkezinde biriken karlar belediye ekiplerince kamyonlarla temizlendi.
Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca
, yaptığı açıklamada, "Kar
küreme araçları ve işçilerin yoğun çalışması sonucu ilçe merkezindeki ana arterler ve sokak araları tamamen temizlendi. Belediye olarak kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışmalarımızı zamanında ve palanlı bir şekilde tamamladık. Kar yağışının ilk gününden bu güne kadar, aralıksız çalışan belediye personelime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:38 Kaynak: İHA
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