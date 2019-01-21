Son Dakika Haberleri: Emet İlçe Merkezinde Kar Temizliği

Emet İlçe Merkezinde Kar Temizliği

38 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe merkezinde biriken karlar belediye ekiplerince kamyonlarla temizlendi.

Emet İlçe Merkezinde Kar Temizliği, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe merkezinde biriken karlar belediye ekiplerince kamyonlarla temizlendi.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, yaptığı açıklamada, "Kar küreme araçları ve işçilerin yoğun çalışması sonucu ilçe merkezindeki ana arterler ve sokak araları tamamen temizlendi. Belediye olarak kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışmalarımızı zamanında ve palanlı bir şekilde tamamladık. Kar yağışının ilk gününden bu güne kadar, aralıksız çalışan belediye personelime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

Kütahya, Kar, Emet, Yaşam
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