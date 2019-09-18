Emet İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nde görev değişikliği
2 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde 12 yıldır görev yapan Özel İdare Müdürü Erdal Uzun, Pazarlar İlçe Özel İdare Müdürlüğü vazifesine atandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Emet ilçesinde 12 yıldır görev yapan Özel İdare Müdürü Erdal Uzun, Pazarlar İlçe Özel İdare Müdürlüğü vazifesine atandı.
Kütahya'da bir ilçede 'en uzun süre görev yapan müdür' olarak tarihe geçen Erdal Uzun'un yerine, Kütahya Özel İdare Müdürlüğü bünyesinden Adem Tunçel getirildi. - KÜTAHYA
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