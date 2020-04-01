'Emet ilçe Pazarı'nda tedbirler - Son Dakika

Kütahya'nın 'Emet İlçe Pazarı'nda olağan üstü tedbirler alındı. Emet ilçesine Tavşanlı istikametinden gelen pazarcı esnaf ve vatandaşların denetim ve ateş ölçümleri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından Hisarcık, Gediz ve Simav istikametinden ilçe pazarına gelen pazarcı esnaf ve vatandaşların kontrol ve ateş ölçümleri jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca sadece sebze, meyve, gıda maddesi ve temizlik maddeleri satışı için tezgah kurulmasına izin verilirken, tüm tezgah ara mesafeleri 3'er metre olacak şekilde ayarlandı.



Zabıta Amirliği ekipleri tarafından halkın sosyal mesafeyi koruması, 12 yaş altı çocukların pazara getirilmemesi, uzun süre pazarda gezilmemesi yönünde sıkça anonsların yapıldığı pazarda, "seçerek alma" afişleri tezgahlarda yer aldı. Esnaflara maske ve eldiven kullanmaları yönünde denetim ve uyarılar yapılırken, 3 hafta önce monte edilen dezenfekte kutuları kullanımı içinde yoğun mesai harcandı. İlçede yapılan genel ilanlarda ise akşam 19.00'da kapanacak pazar için vatandaşlar ve pazarcı esnaf bilgilendirildi.



Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Bizler halkımızın sağlığı için her türlü tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Halkımızın Pazar ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde giderebilmeleri için Pazar yerinde çeşitli düzenleme ve denetimler yapıldı. İlçemize girişte ise ateş ölçümleri emniyet ve jandarma ekiplerimizce gerçekleştirildi. Halkımız adına alınan kararları uygulamada vatandaşlarımızda sağduyulu davranarak, görevli arkadaşlarımıza yardımcı olmaları halinde Allah'ın izniyle bu zor günleri hep birlikte sağlıkla atlatacağız" dedi. - KÜTAHYA