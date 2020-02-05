Emet ilçesinde nüfus 11 bin 362 oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Emet ilçesinde nüfus 11 bin 362 oldu - Son Dakika

Emet ilçesinde nüfus 11 bin 362 oldu

7 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçe merkezinin nüfusunun geçen yıla göre 205 kişi artarak 11 bin 362'ye yükseldiği bildirildi.

Emet ilçesinde nüfus 11 bin 362 oldu, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçe merkezinin nüfusunun geçen yıla göre 205 kişi artarak 11 bin 362'ye yükseldiği bildirildi.


Geçen yıl 11 bin 157 olan Emet merkez nüfusu, TÜİK tarafından açıklanan ADNS verilerine göre 205 kişi artarak 11 bin 362'ye yükseldi.


Emet ilçe merkezi ve köylerinin toplam nüfusunun geçen yıl 19 bin 986 olduğu, bu yıl ise merkez nüfus 205 kişi artarken, köylerdeki nüfusda 327 kişi azalma olduğu ve 8 bin 829 olan köylerdeki nüfusun son verilere göre, 8 bin 502'ye düştüğü açıklandı. Bu verilere göre Emet ilçesinin köylerle birlikte nüfusu 122 kişi azalarak 19 bin 864 olarak belirlenmiş oldu. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'da yaşanan 2. çığ faciasının 10 dakika önce çekilen videosu ortaya çıktı
Telefonda sistem açığı bulunca Apple tarafından 250 TL ile ödüllendirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:27:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emet ilçesinde nüfus 11 bin 362 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]