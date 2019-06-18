Emet'in köylerinde alt yapı çalışmaları
29 dakika önce
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Konuş ve Subak köylerindeki yatırımları yerinde inceledi.
Emet
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Kaymakamı Hasan Çiçek
, ilçeye bağlı Konuş ve Subak köylerindeki yatırımları yerinde inceledi.
Konuş Köyü düğün salonu inşaatı çalışmalarını ve köy konağını yerinde inceleyen Kaymakam Çiçek ve beraberindeki heyet, Köy Muhtarı Ali Osman Erdoğan
'dan bilgiler aldı.
Çiçek ve beraberindeki heyet, menfez ve asfalt alt yapı çalışmalarını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. - KÜTAHYA
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