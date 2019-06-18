Son Dakika Haberleri: Emet'in köylerinde alt yapı çalışmaları
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Emet'in köylerinde alt yapı çalışmaları

29 dakika önce

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Konuş ve Subak köylerindeki yatırımları yerinde inceledi.

Emet'in köylerinde alt yapı çalışmaları, System.String[]
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Konuş ve Subak köylerindeki yatırımları yerinde inceledi.

Konuş Köyü düğün salonu inşaatı çalışmalarını ve köy konağını yerinde inceleyen Kaymakam Çiçek ve beraberindeki heyet, Köy Muhtarı Ali Osman Erdoğan'dan bilgiler aldı.

Çiçek ve beraberindeki heyet, menfez ve asfalt alt yapı çalışmalarını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Osman Erdoğan, Hasan Çiçek, Emet, Yaşam
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