Emet'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sade bir programla kutlandı.

Emet hükümet meydanı önünde çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sınırlı tutulan törenlere Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet jandarma Komutanı Teğmen Neşet Öztürk, Emet ilçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, CHP Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Duymaz ve bazı daire müdürleri katıldı. - KÜTAHYA