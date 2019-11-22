Son Dakika Haberleri: Emet'in Sarıayak köyünde gözleme hayrı ve yağmur duası
Son Dakika Yaşam Emet'in Sarıayak köyünde gözleme hayrı ve yağmur duası - Son Dakika

Emet'in Sarıayak köyünde gözleme hayrı ve yağmur duası

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sarıayak köyünde yağmur yağması için gözleme hayrı yapıldı ve dua edildi.

Emet'in Sarıayak köyünde gözleme hayrı ve yağmur duası, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sarıayak köyünde yağmur yağması için gözleme hayrı yapıldı ve dua edildi.


Emet Kaymakamı Hasan Hasan Çiçek, Esatlar Köyü çalışma ziyaretinden dönüşünde, Sarıayak köyü girişi yol kenarında bulunan alanda köy kadınlarınca yapılan gözleme hayrını ziyaret etti. Sarıayak Köyü Muhtarı Zihni Gümüş ve orada bulunan hayır sahiplerinden bilgiler alan Kaymakm Çiçek, "Cenabı Allah imece usulü gerçekleştirmiş olduğunuz hayrınızı, yağmur duanızı bereketli ve kabul eylesin. Hayırlı bir faaliyette, güzel bir dayanışma örneği sergiliyorsunuz. Sizleri tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum. Hepinizin eline, diline, yüreğine sağlık. İnşallah bu hayrınız, toplu halde yapmış olduğunuz dualarınız milletimiz, ilçemiz ve köyünüzün huzuruna, bereket ve selamet bulmasına, afatsız olarak yağışların gerçekleşmesine vesile olur, ölmüşlerinizin de ruhlarına varır" ifadelerini kullandı.


Sarıayak Köyü Muhtarı Zihni Gümüş ve hayır sahipleri Kaymakam Çiçek'e, göstermiş oldukları yakın ilgi, temenni ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Hasan Çiçek, Kütahya, Gümüş, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:59 Kaynak: İHA
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