Emet'in sevilen esnafı, 5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süre tedavi gören ve bitkisel hayatta olan Emet esnaflarından Kazım Balıkçı vefat etti.



1 Aralık 2014 tarihinde Hüseyin Çelik yönetimindeki 64 DD 288 plakalı tır, Emet- Gediz karayolunun 10. kilometresinde, Kazım Balıkçı (58) idaresindeki 43 PL 643 plakalı minibüsle, çarpışmıştı.



Kazada yaralanan ilçemiz esnaflarından Kazım Balıkçı, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Emet Devlet Hastanesi'ne daha sonra Tavşanlı ilçesindeki Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.



Beyin kanaması geçiren Balıkçı için Emet esnafları tarafından esnaf odası önderliğinde kurban kesilip dualar edilmişti. Uzun süredir tedavi gören ve bitkisel hayatta olan Balıkçı, 5 yıl süren yaşam mücadelesi sonrası bugün vefat etti.



Emet ilçesinin tanınmış ve sevilen esnaflarından Kazım Balıkçı'nın cenazesinin, 26 Aralık 2019 tarihinde Emet ilçesi mezarlığına defnedileceği bildirildi. - KÜTAHYA