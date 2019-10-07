Son Dakika Haberleri: Emet'in turizmi masaya yatırıldı
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Emet'in turizmi masaya yatırıldı

23 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde, siyasi parti temsilcileri ve STK'ların katıldığı 'Emet'te turizmin geleceği' konulu toplantı düzenlendi.

Emet'in turizmi masaya yatırıldı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde, siyasi parti temsilcileri ve STK'ların katıldığı 'Emet'te turizmin geleceği' konulu toplantı düzenlendi.


Turizmci Mustafa Uçak tarafından verilen kahvaltı sonrası yapılan konuşmalarda, Emet ve Hisarcık ilçelerinde turizm merkezleri gelişim belgeleri iptalinin artı ve eksileri konuşuldu.


Bölgede psikolojik olarak büyük hayal kırıklığı oluşturan bu olayın nedenlerinin araştırılması ve kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.


Turizmci Mustafa Uçak, "Toplantı sonunda herkes bu görüşmeden çok mutlu ayrıldı. Bu toplantıların sık sık yapılmasını yetkililerden istedik. Notlarını aldılar. Bizler Emet için bu konunun takipçisi olacağımızı kendilerine açıkça beyan ettik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Mustafa Uçak, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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