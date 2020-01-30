Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin, Emet- Tavşanlı karayolunun Köprücek köyü girişinde yaptığı trafik ve asayiş uygulamasında, 82 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. 50 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı. - KÜTAHYA

Kütahya 'nın Emet ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı