Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması - Son Dakika

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması
6 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin, Emet- Tavşanlı karayolunun Köprücek köyü girişinde yaptığı trafik ve asayiş uygulamasında, 82 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. 50 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı. - KÜTAHYA
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