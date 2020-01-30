Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması - Son Dakika

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin, Emet- Tavşanlı karayolunun Köprücek köyü girişinde yaptığı trafik ve asayiş uygulamasında, 82 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. 50 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı
Elazığ'da istenmeyen görüntüler! Yardım malzemelerini dağıtılmasını beklemeden alıp götürdüler Depremde iki kişiyi enkazdan çıkaran Suriyeli Mahmud'un ailesi evsiz kaldı Evden ayrılan genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:08:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]