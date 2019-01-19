Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi Üyeleri Kaymakam Çiçek'i Ziyaret Etti
23 dakika önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren tek kadın kooperatifi Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri (EMKO) Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek atölyede en son üretilen çiniyi hediye ettiler.
Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren tek kadın kooperatifi Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri (EMKO) Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek atölyede en son üretilen çiniyi hediye ettiler.
Kadın üreticilerinin ürünlerini daha geniş ve etkin pazarlara sunmaları adına kooperatifleşmenin önemli olduğunu belirten Kaymakam Çiçek, "Daha fazla kadınlarımıza üretim ve pazarlama imkanı sunmak için gerekli desteği kooperatifimize vereceğiz. Bugün ilçemizde birçok (EMKO) üyesi kadınlarımız hem üretimleri ile ekonomilerine destek oluyor, hem de evde çocuk yetiştiriyor. Bu ilçemiz için büyük bir kazançtır " dedi.
(EMKO) Başkanı Neslihan Türe, ziyarette yaptığı açıklamada, "Aynı ürünü üreten dar gelirli üreticilerin, sorunlarını çözüme kavuşturmak için bir araya geldik. Kooperatifler arasında Kütahya genelinde sadece Emet ilçesinde bulunan Kadın girişimciler kooperatifinin çiniden elişine, tarhana, benzeri yöresel ürünlerden, süs sanatına geniş bir yelpazede oluşturduk. Ürünlerimizi bir araya getirerek etkin bir pazar oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:17 Kaynak: İHA
Sosyal Medya Fenomeni Soyunarak 800 Bin TL Kazandı
Kütahya'daki Ev Yangınında Anne ile Oğlu Öldü
İki Grup Arasında Çıkan Kavgada 50 Yaşındaki Kadın Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü
Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum