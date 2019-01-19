Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi Üyeleri Kaymakam Çiçek'i Ziyaret Etti

Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren tek kadın kooperatifi Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri (EMKO) Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek atölyede en son üretilen çiniyi hediye ettiler.

Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren tek kadın kooperatifi Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri (EMKO) Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek atölyede en son üretilen çiniyi hediye ettiler.



Kadın üreticilerinin ürünlerini daha geniş ve etkin pazarlara sunmaları adına kooperatifleşmenin önemli olduğunu belirten Kaymakam Çiçek, "Daha fazla kadınlarımıza üretim ve pazarlama imkanı sunmak için gerekli desteği kooperatifimize vereceğiz. Bugün ilçemizde birçok (EMKO) üyesi kadınlarımız hem üretimleri ile ekonomilerine destek oluyor, hem de evde çocuk yetiştiriyor. Bu ilçemiz için büyük bir kazançtır " dedi.



(EMKO) Başkanı Neslihan Türe, ziyarette yaptığı açıklamada, "Aynı ürünü üreten dar gelirli üreticilerin, sorunlarını çözüme kavuşturmak için bir araya geldik. Kooperatifler arasında Kütahya genelinde sadece Emet ilçesinde bulunan Kadın girişimciler kooperatifinin çiniden elişine, tarhana, benzeri yöresel ürünlerden, süs sanatına geniş bir yelpazede oluşturduk. Ürünlerimizi bir araya getirerek etkin bir pazar oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sosyal Medya Fenomeni Soyunarak 800 Bin TL Kazandı

Kütahya'daki Ev Yangınında Anne ile Oğlu Öldü

İki Grup Arasında Çıkan Kavgada 50 Yaşındaki Kadın Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü

Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum