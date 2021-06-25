Emet Kavşağına 1.5 Milyon TL'lik Peyzaj Çalışması - Son Dakika

Emet ilçe girişinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan 650 metrelik akıllı kavşak 'ta Peyzaj çalışmaları sürüyor. Emet Kavşağına 1. 5 Milyon TL'lik Peyzaj Çalışması

Emet ilçe girişinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan 650 metrelik akıllı kavşak 'ta Peyzaj çalışmaları sürüyor.

Akıllı kavşak çalışmalarından işin büyük bir bölümünün tamamlandığını ve Ulaştırma Bakanlığı vasıtası ile 1. 5 milyon TL'lik peyzaj çalışmalarına başlandığını belirten Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan şunları söyledi;

" GaziEmetimize yaptığımız her çalışmalarda estetik ve görsel açıdan güzelleştirme çalışmalarımızda yapılıyor. Şehrimizin muhtelif yerlerinde, refüjlerde çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları kadar, Dr. Fazıl Doğan park cafe restoran, 3. TOKİ mevkine yeni park, engelsiz yaşam parkı vb alanlarda toprak yapısına uygun ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımız sürüyor.

Bu kapsamda yapımı tamamlanan ve son şekilleri verilen akıllı kavşağımızın peyzaj çalışmaları ve yaya yolu yapım çalışmaları için bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz nezdindeki çalışmalarımız sonucu 1. 5 milyon maliyetli proje tamamlanarak Yafa firmamız tarafından yapımına başlanmıştır. Proje kapsamında orta büyük kavşak başta olmak üzere toplamda 21 bin m2 alanda iklim yapısına uygun seçilen ağaçlandırma, çim ve çiçek ekimi yapılacak. Mavi çim kullanılacak alanda, Meksika palmiyesi kısa dayanıklı ağaçlandırma çalışmaları, ve 20 binden fazla başta gül olmak üzere çiçek dikimi yapılacak. Peyzaj ile birlikte mevkiimizde yaya yolu çalışmaları da süründürülüyor. Çalışmalar tamamlandığı da GaziEmetimize girişte bizleri görsel ve doğal güzelliklerimiz karşılayacak. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Biz de GaziEmetimiz genelinde ilçe girişimizden başlayarak çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, ilçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz

Bu çalışmalarımıza katkı ve desteklerinden dolayı başta Ulaştırma ve Alt yapı bakanımız sayın Adil Karaİsmailoğlu olmak üzere, Genel müdürlüğümüz, bölge müdürlüğümüz, AK Parti Kütahya Milletvekillerimiz İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetin erenler, AK parti Kütahya İl başkanımız sayın Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Emet ilçe başkanlığımıza halkımız adına şükranlarımızı sunuyorum. "dedi.