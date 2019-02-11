Son Dakika Haberleri: Emet Kaymakamlığı'na Teslim Edilen Bilgisayarların Dağıtımı Yapıldı

Emet Kaymakamlığı'na Teslim Edilen Bilgisayarların Dağıtımı Yapıldı

2 gün önce

Emet'in eski kaymakamlarından Halis Arslan'ın Uludağ Üniversitesi Genel Sekreterliği'nden ve bir hayırseverden temin edip teslim ettiği bilgisayarların dağıtımı yapıldı.

Emet Kaymakamlığı'na Teslim Edilen Bilgisayarların Dağıtımı Yapıldı, System.String[]
Emet'in eski kaymakamlarından Halis Arslan'ın Uludağ Üniversitesi Genel Sekreterliği'nden ve bir hayırseverden temin edip teslim ettiği bilgisayarların dağıtımı yapıldı.

Teslim alınan 5 adet bilgisayar, Eğrigöz, Subak, Düşecek, Çerte Köyü Muhtarları ve Sakatlar Derneği Emet Temsilcisi Mustafa Mutlu'ya teslim edildi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen teslim töreninde bir konuşma yapan Kaymakam Çiçek, "Daha önceden de bazı köylerimize bilgisayar teslim etmiştik. Bilgisayar dağıtımında, öğrenci sayısı yüksek olan ve internet alt yapısı bulunan köylere öncelik tanıyoruz. Yeni bilgisayarlar geldikçe diğer köyleri de sırasıyla bilgisayar sahibi edeceğiz. Hedefimiz bütün köy muhtarlıklarını bilgisayara kavuşturmaktır. Sakatlar Derneği Emet Temsilciliğimize de ihtiyaçları olan bir adet bilgisayarı teslim ettik" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:38 Kaynak: İHA

Halis Arslan, Bilgisayar, TEM Otoyolu, Emet, Yaşam
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