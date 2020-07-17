Emet kendi enerjisini üretecek

Kütahya'nın Emet ilçesinde aylık 100 bin TL gelir elde edilmesi planlanan güneş enerjisinden elektrik üretimine geçme projesinde çalışmalara başlandığı bildirildi



Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Emet belediyemizin yılda 1 milyon 600 bin Kilowat enerji üreterek aylık 100 bin TL artı KDV gelir elde etmeyi planladığı güneş enerjisinden elektrik üretimine geçme projesinde elektrik ve elektronik mühendisleri incelemelerde bulunduk. Esentepe Zaimalanı mevkiinde konuşlandırılacak tesis yaklaşık 5.5 milyon TL ye malolacakken,2 kilometrelik enerji nakil hattıda yapılacak. Bu önemli yatırımın ekonomik olarak ilçemize kazanımı çok yüksek olacaktır. Hayırlı olamasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA