Son Dakika Haberleri: Emet KYK Yurdu gün sayıyor
Son Dakika Yaşam Haber

Emet KYK Yurdu gün sayıyor

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı devam eden 25 milyon lira maliyetli 400 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Emet KYK Yurdu gün sayıyor, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı devam eden 25 milyon lira maliyetli 400 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.

200'ü erkek 200'ü kız olmak üzere toplam 400 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu inşaat çalışmalarını, Kredi Yurtlar Kurumu Kütahya İl Müdürü Feyzullah Gayret, İl Müdürlüğü Teknik Ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Gençlik ve Spor Müdür vekili Umut Işık ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner yerinde inceledi.

Proje maliyeti 25 milyon lira olan ve iş tamamlama süresi 2019 Nisan ayında dolan inşaat için firmaya ek süre verilirken, en geç 2020 Ocak ayında yurdun teslimi gerekiyor. Ancak firma yetkilileri inşaatta çalışmaların yüzde 90 oranında tamamlandığını, Kurban bayramı sonrası işin tesliminin planlandığı ifade ettiler.

KYK yurdu çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Hükümetimizce çok önemli bir hizmet ilçemize kazandırılmaktadır. Halkımızın beklentileri arasında olan, daha fazla öğrencinin eğitim görmesi arzusuna yurdumuz pozitif katkı sağlayacaktır. KYK yurtlarının öğrencilere başta burs olmak üzere sağladığı artılar kadar, çocuklarının devlet yurtlarında kalarak eğitim görmelerini isteyen aileler içinde tercih yapmada etkili oluyor. Yurtlarda kalmada ikametgah şartı olduğundan, ilçe nüfusunun artmasına da direk katkı sağlıyor. 25 milyon liraya mal olan yurdumuzla ilgili tüm çalışmalarda belediye olarak gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz. Temennimiz yurdumuzun bu eğitim yılına yetişmesidir" dedi.

Başkan Doğan, Kütahya Kredi Yurtlar İl Müdürü Feyzullah Gayret'e, ilçeye katkı ve çalışmalarından dolayı çini tabak takdim etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Kredi Yurtlar Kurumu, Kütahya, Emet, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek Ali Babacan görüşmesi Atatürkçü Düşünce Derneği'ni karıştırdı: Derhal istifa etmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:42:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emet KYK Yurdu gün sayıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]