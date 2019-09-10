Emet Müftüsü İsmail Çınar görevine başladı

Emet İlçe Müftülüğü 'ne atanan İsmail Çınar görevine başladı.



Yeni görevine başlayan Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar, ilk olarak Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgiler aldı. Başkan Doğan, görevine bugün itibarıyla başlayan İlçe Müftüsü Çınar'a hayırlı olsun dileklerini iletti.



İlkokulu memleketi olan Sivas'ta, hafızlığı İstanbul Hayırseverler Kur'an Kursu'nda, lise eğitimini İstanbul Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nde, lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayan Müftü Çınar'ın halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Kıraat" alanında yüksek lisans yaptığı bildirildi.



Mesleki hayatına 1995 yılında İstanbul Beykoz Müftülüğü Çavuşbaşı Kur'an Kursu'nda fahri olarak başlayan İsmail Çınar, 1997 yılında Sakarya ili Taraklı ilçesi Hacı Yakup Paşalar Köyüne İmam Hatip olarak atandı. Askerlik vazifesini 2000 yılında Konya'da tamamlamasını takiben 2004-2008 yılları arasında İstanbul Fatih İlçesi Müftülüğü Odunyarıcızade Camii'nde İmam Hatip olarak görev yaptı. 2017 yılında Kilis ili Musabeyli İlçesine İlçe Müftüsü olarak tayin olan Çınar son olarak Emet ilçe Müftülüğü görevine atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Çınar, Arapça ve İngilizce bilmektedir. - KÜTAHYA