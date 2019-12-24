Emet MYO'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika
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Emet MYO'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulunda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.

Emet MYO'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulunda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.


Emet Meslek Yüksekokulunda 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası çerçevesinde bir anma programı düzenlendi.


Emet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Emet MYO Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Uğur Saylan, Emet MYO Müdür Yardımcıları Öğretim Göreclisi Zeliha Erol ve Öğretim Görevlisi Tuğba Kanmaz ile akademik ve idari personeller ve öğrenciler katıldı.


Programda, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı çerçevesinde ilk olarak DPÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Hikmet Degeç tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve şiirleri anlatıldı. Hikmet Degeç, "Mehmet Akif Ersoy Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı'nın şairidir. 20 Aralık 1873 tarihinde dünyaya gelen ve 27 Aralık 1936 tarihinde hayatını kaybeden İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u, bugün 146. yaş gününde saygıyla anıyoruz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un birçok şiiri bulunmakla birlikte bunlardan Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri, yazarın şiirlerini adeta yaşayıp yazdığının en güzel örneğidir" dedi.


Emet MYO Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Uğur Saylan ise "Mehmet Akif Ersoy sadece Anadolu insanının değil tüm mazlumların kurtuluşu için dünyanın dört bir tarafına sesini duyurmanın mücadelesini vermiştir. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı gibi bir metni yazabilmesinde, milletin var olma mücadelesini yakından takip etmesinin önemli bir rolü vardır. Mehmet Akif Ersoy'un mirası olan İstiklal Marşı, milli birlikteliği sağlamaktadır. Aynı zamanda gençlerimizin Safahat'ı okumaları, o ruhu, o inancı taşımaları, Mehmet Akif'in özlemini duyduğu Asım'ın neslinin hayat bulmasına yol açacaktır. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un insan, vatan ve millet sevgisini, dürüstlüğünü, sözüne sadakatini, mücadele ruhunu, kahramanlığını ve cesaretini iyi anlamalı ve iyi okumalıyız. Bugün 146. yaş gününde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.


Programda daha sonra meslek yüksekokulu öğrencileri arasında "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" temalı şiir yarışması düzenlendi. Yarışma sonucunda Mehmet Akif Ersoy'un Cenk Marşı'nı okuyan Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Demet Hazır birinci oldu.


Emet MYO'dan yapılan açıklamada yarışmada ilk üçe giren öğrencilere ödüllerinin 24 Aralık 2019 tarihinde Emet Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek programda verileceği duyuruldu. - KÜTAHYA

Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
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