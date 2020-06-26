Emet polisinden Korona virüs tedbirleri kapsamında denetim - Son Dakika

Emet polisinden Korona virüs tedbirleri kapsamında denetim

Kütahya'nın Emet ilçesinde polis, 'Kontrollü sosyal hayat'a geçiş süreci ile ilgili ilçe genelindeki kafe, pastane, kahvehane ve lokantalarda denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde polis, 'Kontrollü sosyal hayat'a geçiş süreci ile ilgili ilçe genelindeki kafe, pastane, kahvehane ve lokantalarda denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

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Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 konaklama tesisi, 19 lokanta ve cafede, ayrıca 13 kahvehanede halk sağlığı için iş yerlerinde dezenfektan bulundurulması, masalara sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeninin oluşturulması ve hijyen konuları ile ilgili işletme sahiplerine bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler ayrıca doğrudan temasa neden olan okey ve tavla gibi oyunların oynanmaması için de esnafı uyardı.


İş yerlerinin sürece ayak uydurmaları için denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceğini belirten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kahvehane, kafe ve lokanta gibi işletmelerde girişlerde dezenfektan bulundurma, sosyal mesafe kuralını gözetme ve hijyen konularında istisnasız olunacağı tüm esnaflarımıza bildirildi" dediler. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emet polisinden Korona virüs tedbirleri kapsamında denetim - Son Dakika
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