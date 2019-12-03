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Emet Sakatlar Derneği farkındalık etkinliği düzenledi

7 saat önce

Türkiye Sakatlar Derneği Emet Temsilciliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Emet Sakatlar Derneği farkındalık etkinliği düzenledi, System.String[]

Türkiye Sakatlar Derneği Emet Temsilciliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir farkındalık etkinliği düzenledi.


Düzenlenen etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Süleymnan Avcı, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Cin, özel çocukların, aileleri ve öğretmenler katıldı.


Dernek olarak bu yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'En büyük engel sevgisizliktir ' temasını işlemek istediklerini belirten Türkiye Sakatlar derneği başkanı Mustafa Mutlu, "Engelli olmak bizlere Allah'ın bir lütfudur. Engelleri ortadan kaldırmanın tek yolu insanları oldukları gibi kabul etmekten geçer.İnsanları engelli engelsiz, sağlıklı sağlıksız, güzel çirkin diye ayırmaya devam ettiğimiz müddetçe dünyada ne savaşlar nede problemler biter. Ne zamanki insanları İnsanca sevmeye başladık, engeller ortadan kalkar. Bizlerde ilçe halk eğitim müdürlüğümüzle tüm insanlığa mesaj vermek için bu etkinliği gerçekleştirdik.Duvarımıza çizilen resim altına açılan alana özel çocuklarımız ve bizler ellerimizle damga vuracağız. Bir elde sen uzat diyerek duvarımıza izlerimizi bırakacağız. Bu etkinliğe verdikleri destekten dolayı İlçe Halk Eğitim Müdürü Süleyman Avcıya, kursiyer öğretmenimiz Zehra Derya Karakadıoğlu'na, Her zaman bizlerin yanında olan ilçe kaymakamımız Hasan Çiçek ve belediye başkanımız Hüseyin Doğan'a teşekkür ediyorum" dedi.


Daha sonra özel çocukların boyanan elleriyle duvarda kendilerine ayrılan alana el izlerini bıraktılar. Etkinlikte, Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'da duvara el izlerini bıraktılar. - KÜTAHYA

Türkiye Sakatlar Derneği, Dünya Engelliler Günü, Hasan Çiçek, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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