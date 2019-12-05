Son Dakika Haberleri: Emet Spor Kulübü 203 lisanslı sporcu yetiştirdi
Son Dakika Spor Emet Spor Kulübü 203 lisanslı sporcu yetiştirdi - Son Dakika Spor

Emet Spor Kulübü 203 lisanslı sporcu yetiştirdi

6 saat önce

Emet Spor Kulübü, Türkiye geneli mücadele eden 203 lisanslı sporcu yetiştirdi.

Emet Spor Kulübü 203 lisanslı sporcu yetiştirdi, System.String[]

Emet Spor Kulübü, Türkiye geneli mücadele eden 203 lisanslı sporcu yetiştirdi.


Kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada, "İki yıl önce devraldığımızda toplam 19 lisanlı sporcu vardı. O da sadece futbol branşında idi. Şu an futbol başta olmak üzere voleybol, basketbol, satranç ve masa tenisi branşlarında toplam 203 lisanlı sporcumuz var. İlimizde ve bölgemizde yapılan bütün turnuvalara katılım sağlıyoruz. Hatta basketbolda inşallah ilimizi temsilen tüm illerin katıldığı Aydın'da yapılacak olan turnuvaya katılım sağlayacağız. Ayrıca voleybolda bölgesel ligde ilçemizi temsil edeceğiz ve tek ilçe takımı da yine Emetspor olacak" dedi.


Özbeyaz, "Futbolda U-11, U-12, U-14, U16 ve U-19 branşlarında toplam 67 futbolcu gencimiz var. Tek derdimiz var ilçemiz gençlerini sporla buluşturup kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Gelecek Emetspor'da sloganı ile çıktığımız bu yolda bir tek gencimizi bile uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutabilsek her şeye değer. Derdi menfaat olanlar derdimizi anlamaya bilir. Bizim menfi hiç bir beklentimiz yok. Bugün bizleri eleştirenler yarın kendi çocukları uyuşturucu bağımlısı olduğunda derdimizi anlayacaklardır diye düşünüyoruz. Gelecek endişesi taşıyan her hemşehrimizi bu tür çalışmalara destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Türkiye, Futbol, Emet, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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