Emet Tapu Müdürlüğü Bir Yılda 5 Bin İşlem Yaparak Tarihi Rekor Kırdı
36 dakika önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tapu Müdürlüğü'nde 5 bininci işlem Kaymakam Hasan Çiçek'le beraber alındı.
Kütahya
'nın Emet
ilçesinde İlçe Tapu Müdürlüğü'nde 5 bininci işlem Kaymakam Hasan Çiçek
'le beraber alındı.
İlçe Tapu Müdürlüğü tarihinde bir yıl içerisinde şimdiye kadar görülmemiş bir yoğunluk yaşandı ve 5 bin işleme ulaşıldığı bildirildi.
Tapu Müdürü Yusuf Yaman
, Kaymakam Hasan Çiçek'i davet ederek, rekor sayı olan 5 bin'inci işlemi birlikte gerçekleştirdiler.
Kutlama pastası kesen Kaymakam Çiçek, yaptığı konuşmada, "Köklü bir kuruluş olan tapu teşkilatı, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkının kayıt altına alınması ve korunmasını sağlamakla önemli bir görevi yerine getirmektedir. Tapu müdürlüğümüzün arşivinde yüzyıllık dosyalar mevcuttur. Tapu işlemleri, hızlı ve şeffaf bir şekilde halledilmeli. Vatandaşlarımıza işlerinde kolaylıklar tanınmalıdır. Her şeyden önce amacımız verilen hizmetlerde vatandaş memnuniyetini sağlamaktır. İşlem rekoru kırarak, vatandaşlarımıza büyük hizmette bulunduğunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu çalışmalar, kolaylıklar temenni ediyorum " dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:37 Kaynak: İHA
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