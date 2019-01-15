Emet-Tavşanlı Karayolu'nda Yoğun Kar Yağışı, Araçlar Yollarda Kaldı
1 saat önce
Kütahya'nın Emet-Tavşanlı Karayolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok araç yolda kaldı.
Kütahya
'nın Emet- Tavşanlı
Karayolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok araç yolda kaldı.
Yolda kalan araçlar, vatandaşların ve karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Sabah
saatlerinde başlayan kar yağışının mutluluğunu yaşayan Tavşanlı ve Emetli vatandaşlar durumu sevinç ile karşılarken, sürücüler ise kar yağışından dolayı trafikte zor anlar yaşadı.
Emet ve Tavşanlı ilçeleri genelinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Birçok araç Tavşanlı-Emet Karayolu'nda yolda kaldı. Şarampole kayan bazı araçları vatandaşlar kendi imkanları ve yoldan geçen araçlarda bulunan vatandaşların yardımıyla kurtardı. Emet ve Tavşanlı istikametinden karşılıklı olarak kamyon, tır ve özellikle asit tankerlerinin gidişine izin verilmediği bildirildi.
İlçe merkezlerinde kar yağışı sevincini yaşayan vatandaşlar, "Hiç beklemiyorduk ama birden aniden kar yağışı başladı. Kar çok güzel yağıyor. bereket bu" dediler. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
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