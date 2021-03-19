Emet-Tavşanlı karayolunda istinat duvarı göçtü - Son Dakika

Kütahya'da Emet- Tavşanlı yolunda istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu olayda can ve mal kaybı olmazken yol trafiğe kapatıldı.

Olay, Emet-Tavşanlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emet-Tavşanlı yolunda istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesi sonucu yolun bir kısmı kapandı, olayda can ve mal kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Daha önce 4 kez çökme olan yolda bu kez istinat duvarının çökmesi ve yolun bir kısmında derin çatlaklar oluşması üzerine, Emet-Tavşanlı yeni yolu trafiğe kapatıldı ve yol eski bağlantı yoluna verildi. Aşırı yağıştan dolayı olduğu tahmin edilen yol çökmesinin, kısa sürede tamir edilip yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor. - KÜTAHYA