Emet'te 10 bin maske üreten 14 gönüllü bayana plaket verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Emet'te 10 bin maske üreten 14 gönüllü bayana plaket verildi - Son Dakika

Emet'te 10 bin maske üreten 14 gönüllü bayana plaket verildi

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Kemal İlkokulu'nda bulunan atölyede iki usta öğretici önderliğinde maske dikimi gerçekleştiren gönüllü 14 bayana teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Emet'te 10 bin maske üreten 14 gönüllü bayana plaket verildi, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Kemal İlkokulu'nda bulunan atölyede iki usta öğretici önderliğinde maske dikimi gerçekleştiren gönüllü 14 bayana teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.


Plaket takdimine, Kaymakam Hasan Çiçek'in Eşi Songül Çiçek, Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre ve Eşi Melike Cöre, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan ve Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Rukiye Kara katıldı.


Kaymakam Hasan Çiçek'in Eşi Songül Çiçek, yapmış olduğu konuşmada, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir yere sahip olan maske kullanımı, gün geçtikçe daha da gerekli hale gelmiştir. İlçemizde maske dikiminde görev alan, gönüllü bayanlarımızın ve usta öğreticilerimizin bu büyük fedakarlıkları, her türlü takdirin üzerindedir. Gazi Emet kadını, Kurtuluş Savaşında her türlü zorluğa göğüs gererek mücadele vermiş, Türk Kadını örneğini yeniden canlandırmıştır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemiz Gazi Kemal İlkokulu atölyesinde gönüllü bayanlar tarafından şimdiye kadar 10 bin adet civarında maske dikimi gerçekleştirilmiştir. Bu maskeler dikildikten sonra, sterilize edilip, ihtiyaç dahilinde dağıtımı yapılmaktadır. Bu vesileyle korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede katkısı, emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Hasan Çiçek, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:59 Kaynak: İHA

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