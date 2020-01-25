Emet'te 100 yıllık kanal hattında güçlendirme çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Emet'te 100 yıllık kanal hattında güçlendirme çalışmaları - Son Dakika

Emet'te 100 yıllık kanal hattında güçlendirme çalışmaları

7 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesi Kaplıcalar mevkii alanında bulunan ana kanalizasyon hattında güçlendirme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Emet'te 100 yıllık kanal hattında güçlendirme çalışmaları, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesi Kaplıcalar mevkii alanında bulunan ana kanalizasyon hattında güçlendirme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.


Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 100 yıllık ana kanal hattında, kaplıcalar mevkiinde kanal güçlendirme çalışmaları yapılırken, deforme olan, yer yer göçüklerin meydana gelmesine neden olan alanda yoğun bir çalışma yürütülüyor.


Emet ilçesinin alt yapısının artık mevcudiyeti kaldırmadığını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Kanalizasyon, içme suyu hattı ve yağmur kanalları çalışması ile modern bir alt yapı çalışmaları ihale edilinceye kadar, mevcut kanal ve hatlarda bakım, tamir ve onarım çalışmalarını da yürüteceğiz. Esentepeden başlıyarak, kaynarca termal istikametinden değirmene uzanan Emet ana kanal hattında, yer yer çalışmalar devam edecek. Kaplıcalar mevkiinde güçlendirme çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:48 Kaynak: İHA
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