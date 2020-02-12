Emet'te 182 kişi toki'den ev sahibi oldu - Son Dakika
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Emet'te 182 kişi toki'den ev sahibi oldu

6 saat önce

Emet'te 182 kişi TOKİ'den ev sahibi olduKÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 182 konutun hak sahipleri, kura çekilerek belirlendi.

Emet'te 182 kişi TOKİ'den ev sahibi oldu

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 182 konutun hak sahipleri, kura çekilerek belirlendi.

TOKİ ve Emet Belediyesi işbirliğiyle yapılan 4'üncü etap 2+1 ve 3+1 daire kuraları, Emet Termal Otel toplantı salonunda noter huzurunda çekildi. Salonu dolduran vatandaşlar heyecanla kura çekilişini izledi. İlk kura çekilişini Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptı. Kura ile ev sahibi olanlar dev ekrana yansıtılan kura listesinin fotoğrafını çekip, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı. Yaklaşık 2 saat süren kura çekilişinin ardından dar gelirli 182 kişi ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. Yeni evli olduklarını söyleyen Erdem ve Gamze Kolku çifti, kurada isimlerini gördüklerinde çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Yakın zamanda evlendik ve evimiz yoktu. Evlendikten sonra TOKİ'ye müracaat ettik ve bugün de hayırlısı ile ev sahibi olduk. Bir an önce kendi evimize geçerek huzurlu bir yaşam diliyoruz" dedi. Kura ile ev sahibi olanlardan Süleyman Bülbül (75), "Köyde eski bir evimiz var ama ilçede bir evimiz yoktu, hayırlısı ile bugün ilk kez ev sahibi oldum. Ömrüm yetene kadar kendim durup sonra çocuklarıma bırakacağım" diye konuştu.

Emet'te 182 kişi toki'den ev sahibi oldu

Emet Belediyesi, Termal, Emet, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:35 Kaynak: DHA
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