Son Dakika Haberleri: Emet'te 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Emet'te 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

15 dakika önce

Emet'te 3 katlı binada yangın çıktıKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Emet'te 3 katlı binada yangın çıktı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Kapaklıca Mahallesi'nde Semih ve Nezih Karakadıoğlu kardeşlere ait 3 katlı binada henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Emet Belediyesi itfaiyesi, Etibor ve Orman İşletme itfaiye ekipleri müdahale etti.
3 saatte kontrol altına alınan yangında 3 katlı evde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bitişikte bulunan ahşap binalara yangının sıçraması önlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kütahya, Emet, Yerel
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