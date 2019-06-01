Emet'te "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri

Emet'te "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleriKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri çerçevesinde Emet Toplum Sağlığı Merkezi organizasyonunda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.Tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" ilan edilen 31 Mayıs günü etkinlikleri çerçevesinde Emet ilçesinde sigara denetimi ve tütün mamüllerinin zararlarını içeren broşür dağıtımı yapıldı. Emet toplum sağlığı merkezi sorumlu tabibi Dr. Fethiye Güven, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ahmet Adıyaman, Emet Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, çevre sağlık ekipleri ile birlikte ilçede esnafları dolaşarak broşür dağıtıp halkı bilgilendirdiler.Sigara denetimi yapılan esnaflarda sigaranın zararları ve sigara yasakları konusunda bilgilendirme yaparak broşür dağıtan ekipler, bakkal, büfe gibi tütün mamülleri satılan iş yerlerinde 18 yaş altına sigara satışı yapılmaması konusunda da uyarılarda bulundular. Trafik ekipleri ile birlikte durdurulan araçlarda da broşür dağıtılarak araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücülere araçlarda sigara tüketiminin neden olduğu kazalar hakkında bilgilendiren ekipler, araçlarda sigara içilmesi halinde uygulanan cezai müeyyideler hakkında araç sahiplerini bilgilendirdiler.Toplum sağlığını korumak, bağımlılıklardan uzak sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak ve "Tam Dumansız Türkiye" için tütünle mücadele çalışmalarının kararlılıkla ve güçlendirilerek sürdürüleceğini belirten Emet Toplum Sağlığı Merkezi Yetkilileri, 31 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde vatandaşları bilgilendirme ve denetim çalışmalarının sürdürüleceğini açıkladı.(YD-EFE-KA-Y)