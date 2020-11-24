Emet'te 4 mahallede karantina - Son Dakika

Emet'te 4 mahallede karantina

24.11.2020 19:59
Emet'te 4 mahallede karantina, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle 4 mahallede çok sayıda cadde ve sokak 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle 4 mahallede çok sayıda cadde ve sokak 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan Emet İlçe Hıfzıssıha Kurulu, salgının yayılma hızını önlemek adına yeni kararlar aldı. Daha önce ilçede 61 cadde ve sokak, 1 kız yurdu ve 13 apartman karantinaya alınmıştı. Bu bölgelerde karantina süresi sona ererken kurul bugün aldığı yeni kararla, Emet Akpınar Mahallesi'nde 58 cadde ve sokak ile 5 site 41 adet adayı evleri ile, Hamam Mahallesi'nde 14 cadde ve sokağı, Cumhuriyet mahallesinde 4 cadde ve bu caddeler üzerine bulunan evleri, Esentepe mahallesinde ise 1. ve 4. etap TOKİ konutları ve 6. cadde de 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Emet Belediyesi Zabıta ekiplerince karantinaya alına bölgelerde güvenlik tedbirleri alınırken, kamu ve özel sektör çalışanları, tarım ve hayvancılık ile uğraşanlar ve esnafların faaliyetlerini yapmalarına izini verilecek. Cumhuriyet mahallesindeki ekiplerle birlikte çalışmalara katılan Mahalle muhtarı Mustafa Gencan, Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alınan evlerdeki vatandaşları, dışarı çıkmamaları ve bir ihtiyaçları olmaları halinde kendileri ile irtibata geçmeleri konusunda uyardı.

Muhtar Gencan, yaptığı açıklamada, "İlçemizde karantinaya alınan bölgelerdeki vatandaşlarımız tüm ihtiyaçları için mahalle muhtarlarımızı ve vefa sosyal destek hattını arayabilirler. Halkımızın kurallara uyarak sağlık ve güvenlik güçlerimize destek vermelerini bekliyoruz. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız "dedi. - KÜTAHYA

Emet'te 4 mahallede karantina
Emet'te 4 mahallede karantina
Emet'te 4 mahallede karantina
Emet'te 4 mahallede karantina

Cumhuriyet, Kütahya, Emet, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emet'te 4 mahallede karantina - Son Dakika


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