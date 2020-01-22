Emet'te 5 bin metrekarelik alan belediyeye tahsis edildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Emet'te 5 bin metrekarelik alan belediyeye tahsis edildi - Son Dakika

Emet'te 5 bin metrekarelik alan belediyeye tahsis edildi

17 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesindeki 5 bin metrekarelik arazinin belediyeye devredildiği bildirildi.

Emet'te 5 bin metrekarelik alan belediyeye tahsis edildi, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesindeki 5 bin metrekarelik arazinin belediyeye devredildiği bildirildi.


Kütahya İl Genel Meclisi (AR-GE) Komisyon Başkanı Şaban Türk, (AR-GE) Başkan Yardımcısı İsmail Elmacı,(AR-GE) komisyon üyeleri ve Emet İl Genel Meclisi Üyesi Halil Mallı, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti.


Emet Belediyesi'nin talebi üzerine gerekli çalışmalarını tamamlayan komisyon, köy hizmetleri bakım evinin arkasında bulunan 5 dönüm arazinin bedelsiz kullanım hakkını Emet Belediyesi'ne devretti.


Yer tahsisi için İl Genel Meclisi komisyon üyelerine teşekkür eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Belediyemizin yukarı sanayide bulunan atölye ve depoları yanısıra, makine ekipmanlarınında konuşlandırılmasının planlandığı 5 bin metre kare alanın kullanım hakkı il genel meclisimizce belediyemize devredilmiştir. Belediyemize ait iş atölyeleri ve depoları, makine ve ekipmanlarını bu alanda konuşlandırmak için çalışmalar yapacağız. İleriye yönelik ise ilçemiz itfaiyesinide bu alana taşımayı planlıyoruz. Mevcut arazinin belediyemize devri için emeği geçen il genel meclisi üyelerimize ve (AR-GE) komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum "dedi. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi, Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
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