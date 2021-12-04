Emet'te alev alan aracı site sakinleri söndürdü - Son Dakika

1. Etap TOKİ konutlarında oturan Ali Aydın , park halindeki aracıyla ekmek almak istedi, ancak aracını çalıştıramadı. Yaya olarak ekmek almaya giden Ali Aydın, dönüşte aracının motor bölümünden dumanlar yükseldiğini gördü. Site sakinleri yanan araca konutlardan hortumlarla su sıkarak yangını büyümeden söndürdüler. Yangın sonucu araçta büyük hasar oluştu.

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