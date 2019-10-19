Emet'te Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla mevlit okutuldu

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla mevlit okutuldu.



Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle başlayan ve Fırat'ın doğusunda terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatına desteğimizi göstermek için etkinliğimizi gerçekleştirdik. Şuan ülkemizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın haklılığı anlaşılmıştırki, anlaşma arayışları gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde hangi şartlar gerçekleştirilirse geri adım atacağını göstermek adına taleplerini ileterek 120 saat harekata ara vermiştir. Kahraman ordumuzun başta terör olmak üzere her daim başarısı için zafer duaları okunurken, aziz şehitlerimizin ruhu için mevlüd-i şerif okutuldu. Destekleri için İlçemiz müftülüğü ve din görevlilerimize şükranlarımızı sunuyoruz "dedi. - KÜTAHYA