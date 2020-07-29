Emet'te bir köy yoluna daha sıcak asfalt - Son Dakika

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından alt yapısı tamamlanan Subak Köyü yolunun sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

İnceleme sırasında Kaymakam Çiçek'e, İl Genel Meclis Üyesi İsmail Elmacı, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel, Subak Köyü Muhtarı Ahmet Öztürk ve Konuş Köyü Muhtarı Ali Osman Erdoğan eşlik etti.

İl Özel İdaresi çalışanlarından ve ilgililerden bilgiler alan, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Çiçek, "KÖYDES Kaynakları ile İl Özel İdaresince alt yapısı tamamlanmış olan, 2 buçuk kilometre uzunluğundaki ana yol bağlantılı Subak köyü yolumuzun sıcak asfalt çalışmasının sonuna gelinmiş olup, kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Sıcak asfaltla birlikte, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha kolay ve daha rahat ulaşım imkanı sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA